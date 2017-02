Continuar a ler

"Em princípio, consideramos compreensível o gesto de Carlo Ancelotti. É uma reação humana, depois de ter sido cuspido", refere o clube em comunicado.



A caminho dos balneários, pouco depois de Robert Lewandowski ter apontado, aos 90+6 minutos, o golo que permitiu ao Bayern empatar a partida, Carlo Ancelotti fez o gesto obsceno em direção à bancada.



Pouco depois, em declarações à estação televisiva pública ARD, o italiano explicou que essa reação se ficou a devr ao facto de ter sido atingido por uma cuspidela vinda da bancada.



"Em princípio, consideramos compreensível o gesto de Carlo Ancelotti. É uma reação humana, depois de ter sido cuspido", refere o clube em comunicado.A caminho dos balneários, pouco depois de Robert Lewandowski ter apontado, aos 90+6 minutos, o golo que permitiu ao Bayern empatar a partida, Carlo Ancelotti fez o gesto obsceno em direção à bancada.Pouco depois, em declarações à estação televisiva pública ARD, o italiano explicou que essa reação se ficou a devr ao facto de ter sido atingido por uma cuspidela vinda da bancada.

O treinador de futebol do Bayern Munique , Carlo Ancelotti, doou 5.000 euros a uma fundação da Federação Alemã de Futebol (DBF), encerrando assim um incidente espoletado por gesto obsceno durante um jogo com o Hertha Berlim.A informação foi divulgada na página oficial do tetracampeão alemão e indica que a DBF fechou o processo que tinha aberto contra Ancelotti, por este se ter dirigido a um adepto do Hertha com o dedo do meio levantado, num gesto considerado obsceno.

Autor: Lusa