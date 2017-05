Continuar a ler

"Verei a final com interesse, apoiando quem jogar melhor. Para mim, a Juve é fudamentalmente Buffon, que foi meu jogador. A vitória seria a coroação de uma carreira estratosférica. E Agnelli era uma criança quando eu estava lá e dei à Juve um novo modelo", sintetizou o técnico transalpino, que recusa a ideia de que o Real Madrid é só... Cristiano Ronaldo."Tem Modric, Rams, Marcelo, Benzema e outros... Dei-me bem demais com os jogadores e quem sabe paguei por isso", desabafa o técnico do pentacampeão germânico, não se mostrando surpreendido com a fórmula do sucesso imediato personificada por Zinedine Zidane no Real Madrid."Não é uma surpresa, é inteligente e sabe muitíssimo de futebol", defende Ancelotti, não hesitando um segunda na repostas à pergunta segunte: Porque Zidane não utiliza mais Álvaro Morata? "Porque Benzema é o melhor avançado para jogar com Cristiano Ronaldo", conclui o treinador italiano, de 57 anos.