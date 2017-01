Continuar a ler

Bom momento na Bundesliga



Bom momento na Bundesliga

A equipa onde atua o português Renato Sanches atravessa um bom período na Bundesliga, que está agora na sua 'pausa' de Inverno que terminará a 20 de ianeiro. Os homens da baviera ultrapassaram o Leipzig no topo da tabela após 4 triunfos seguidas. As mudanças do técnico passam sobretudo por "jogar de forma mais vertical, aliando isso à posse de bola". A última vitória foi exactamente sobre os recém-promovidos do RedBull Leipzig , que estão a realizar uma época supreendente. "Foi um jogo muito importante, visto não termos andado a jogar bem até defrontarmos o Leipzig. Eles estão muito perto de nós na tabela, não foi nada fácil. A vitória dá-nos confiança para o futuro", concluiu.

Em conferência de imprensa dada segunda-feira no local de estágio do Bayern, no Qatar, Ancelotti disse que o clube bávaro não necessita de nenhuma revolução. "Encontrei um clube fantástico. A experiência que a equipa teve com o Guardiola permitiu-lhes melhorar as transições e a posse de bola", começou por referir.A qualidade da equipa foi reforçada com a chegada de Matts Hummels e de Renato Sanches, jogadores que vieram aumentar o leque de opções de Ancelotti. "Não quis iniciar uma revolução, porque a equipa não precisava de uma revolução. Quero seguir as ideias que Guardiola implementou nos últimos três anos e tentar realizar algumas mudanças", disse.