Tavecchio, de 73 anos, eleito pela primeira vez presidente da FIGC em 2014, revelou que o seu primeiro objetivo é dar um forte impulso à política para a juventude e por isso prometeu prosseguir com o programa de bolsas nas seleções para os jovens talentos emergentes.Na Assembleia Geral da FIGC, de acordo com os estatutos, os delegados da Liga profissional representam 34% dos votos, os da Liga dos Adeptos a mesma percentagem, os treinadores 10%, os jogadores 20 e os árbitros apenas dois.Tavecchio recebeu o apoio da Associação de Treinadores, da Associação de árbitros, assim como da Serie A (primeiro escalão) e da Liga Dilletanti, que engloba as equipas do futebol amador.No apoio a Abodi estiveram a Liga Pro, que organiza o campeonato profissional de juniores, e a Associação Italiana de futebolistas.