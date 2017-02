A menos de uma semana do encerramento do mercado, os clubes chineses continuam desesperados à procura de reforços que possam tornar cada vez mais atraente a principal liga daquele país asiático. É o caso do Tianjin Quanjian que, segundo a 'Sky Sport Italia' terá apresentado ao AC Milan uma proposta no valor de 30 milhões de euros para contratar o avançado colombiano Carlos Bacca.O clube, que conta nos seus quadros com o treinador italiano Fabio Cannavaro, terá ainda proposto ao dianteiro um salário anual de 12 milhões de euros, valor que não terá sido suficiente para convencer o Bacca, que, apesar de não ser atualmente uma das principais referências da equipa treinada por Vincenzo Montella, parece apostado em regressar aos tempos dourados que viveu com a camisola do Sevilha.A 'Sky Sport Italia' recorda que o colombiano não foi a primeira escolha de Fabio Cannavaro, que, numa primeira fase terá tentado copntratar Nikola Kalinic, da Fiorentina, para já não falar de outros nomes que terão sido sondados, entre os quais o benfiquista Raul Jiménez e o sportinguista Bas Dost.

Autor: João Lopes