A reação de Carlos Carvalhal, que sustenta a acusação, ocorreu após a expulsão do central francês do Sheffield Wednesday, Vicent Sasso, que viu cartão vermelho direto.



Carlos Carvalhal tem agora até às 18H00 de quarta-feira, dia 16 de março, para responder à acusação.



O treinador do, o português Carlos Carvalhal, foi esta segunda-feira acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por comportamento impróprio durante o jogo de sábado passado, frente ao, da 37.ª jornada da 'Championship' (segundo escalão).O órgão disciplinar da FA alega que ao minuto 48 o comportamento do treinador português se enquadrou na figura de conduta imprópria, que viola os regulamentos disciplinares do organismo.

