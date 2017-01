O Sheffield Wednesday, orientado por Carlos Carvalhal, não conseguiu evitar a eliminação da Taça de Inglaterra, acabando por perder na deslocação ao terreno do primodivisionário Middlesbrough, por 3-0, na 3.ª eliminatória da prova.A equipa do técnico português - que lançou o compatriota Lucas João aos 72' e deixou Semedo no banco - resistiu até aos 58', altura em que Leadbitter inaugurou o marcador.Logo a seguir, aos 59', o defesa espanhol Daniel Ayala foi expulso nos anfitriões, na sequência de uma falta sobre Forestieri, mas nem assim o Sheffield Wednesday conseguiu reagir à desvantagem, acabando mesmo por sofrer mais dois golos, obra de Negredo (67') e De Roon (90'+1).