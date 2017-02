Depois de ter iniciado o mês de fevereiro com uma série de quatro vitórias, o Sheffield Wednesday averbou este sábado a segunda derrota consecutiva no 2.º escalão inglês. Após ter perdido em casa (1-2) com o Brentford, na terça-feira, a equipa orientada por Carlos Carvalhal tombou na visita ao Leeds United, por 1-0, diante de um rival na luta pela subida à Premier League.Em partida da 34.ª jornada do Championship, Chris Wood fez o único golo da tarde, aos 24', com Jordan Rhodes ainda desperdiçar uma soberana oportunidade para ditar o empate ao falhar um penálti aos 54'. Assim, o conjunto do técnico português mantém o 6.º posto - o último que dá acesso ao playoff de subida -, com 58 pontos, mais 5 do que o Fulham, que tem menos um jogo. Já o Leeds é o 4.º classificado, com 61 pontos.