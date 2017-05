Carlos Carvalhal renovou contrato com o Sheffield Wednesday, apurou. O técnico português acabava contrato no final da presente temporada mas vai permanecer no emblema que milita no Championship (segunda divisão inglesa) e onde chegou em 2015.Apesar de pela segunda época consecutiva ter falhado a subida à Premier League no playoff, Carvalhal mereceu um voto de confiança, numa fase em que várias equipas inglesas - e até o FC Porto - foram referenciadas como estando interessadas nos seus préstimos.O Sheffield Wednesday já confirmou a notícia no seu site.