O Sheffield Wednesday, do treinador português Carlos Carvalhal, perdeu este sábado a oportunidade de se aproximar dos lugares de playoff do Championship, segundo escalão do futebol inglês, ao perder no campo do Bolton por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.Com o português Lucas João no banco (entrou em jogo aos 75 minutos), a equipa de Carlos Carvalhal viu o Bolton adiantar-se no marcador por Sammy Ameobi, aos 10 minutos, e ampliar a diferença graças a um autogolo de Sam Hutchinson, aos 61'.Kieran Lee marcou para os visitantes, aos 68 minutos, com o Sheffield Wednesday a somar os mesmos 16 pontos e agora a seis lugares dos que dão acesso ao playoff de subida à Premier League.

Autor: Lusa