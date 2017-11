Continuar a ler

Nos outros jogos da 16.ª jornada disputados este sábado, o destaque vai para a goleada do Sheffield United, por 4-1, frente ao Hull City, numa partida em que Leon Clarke foi a estrela da tarde: o avançado inglês, de 32 anos, fez os quatro golos da sua equipa, tantos como os que tinha marcada no conjunto das jornadas anteriores. O triunfo permitiu ao Sheffield United voltar ao 2.º lugar, a dois pontos do líder Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que viu o Cardiff City atrasar-se ao perder com o Bristol City por 2-1.



Já Ivo Pinto foi o único português que esteve hoje em ação, não conseguindo impedir nova derrota do Norwich, a terceira seguida na liga (a quarta se incluirmos o desaire com o Arsenal para a Taça da Liga), perdendo por 2-1 no terreno do Bolton.

Jogador de Carlos Carvalhal marca aos 14 segundos

O Sheffield Wednesday, orientado por Carlos Carvalhal, parece estar de regresso à melhor forma, somando este sábado o terceiro jogo seguido sem perder (e a segunda vitória consecutiva) no Championship. Na visita ao Aston Villa, a equipa do técnico português venceu por 2-1 e subiu, assim, ao 11.º lugar do 2.º escalão inglês, com 23 pontos.O triunfo dos 'owls' começou a ser construído logo aos 14 segundos, altura em que Adam Reach inaugurou o marcador com um disparo de longe. Depois, os pupilos de Carvalhal - que deixou o compatriota Lucas João no banco de suplentes - aumentou a vantagem por Jordan Rhodes (23'), enquanto os anfitriões apenas reduziram já no final do período de descontos, aos 90'+6, por Samba.