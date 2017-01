O extremo Carlos Mané, ligado ao Sporting até 2020 e emprestado aos alemães do Estugarda até 2018, está no Algarve, em estágio com a sua equipa, que prepara o regresso à competição (dia 29 de janeiro), depois da pausa de inverno, e tem como grande objetivo o regresso ao escalão principal do futebol germânico.

"Fui muito bem recebido e estou a adorar esta experiência", refere o futebolista, "feliz" por fazer o que mais gosta: "Jogar regularmente, marcar golos [soma 4] e assistir os companheiros."

"O Estugarda é um clube com história e oferece excelentes condições para desenvolvermos o nosso trabalho. Temos sempre muita gente no estádio e sinto-me... no centro do mundo do futebol", adianta Carlos Mané.

A adaptação ao futebol alemão "foi fácil". "Aqui correm muito e em todos os jogos temos várias situações de contra-ataque, o que favorece as minhas características. É um futebol agressivo, competitivo e de qualidade, com equipas e jogadores de grande valia, mesmo atendendo a que estamos na 2ª divisão."

O sonho de Carlos Mané passa por "festejar a subida no final da época". "Infelizmente os últimos dois antes da pausa de inverno correram mal e sofremos duas derrotas seguidas que ditaram a queda no terceiro lugar. Mas as distâncias são curtas e acredito que alcançaremos a nossa meta", assinala o extremo.

O jogador não hesita em considerar que a opção tomada no início da época "foi ótima", atendendo a que chegou a "um clube de grande dimensão e ao país campeão do mundo, com um futebol poderoso e organizado". "Sinto-me a crescer a cada dia e vim encontrar tudo o que queria!"

"Renato irá impor-se"

Na Alemanha, Carlos Mané fala amiudadas vezes com Renato Sanches, reforço sonante do Bayern Munique para esta época. "O que lhe digo? Dou-lhe a maior força, sobretudo quando as coisas não correm bem", refere o extremo do Estugarda.

Para Mané "Renato será um dos melhores médios do Mundo e irá impor-se no futebol alemão. É jovem e e saltou rapidamente para um clube de topo, pelo que importa dar-lhe tempo para que possa mostrar toda a sua gama de recursos. Não tenho dúvidas de que isso, mais cedo ou mais tarde, acabará por acontecer".

Rendido ao país que o acolhe desde junho último, Carlos Mané já se expressa razoavelmente em alemão. "Tenho um professor e conto também com a ajuda do adjunto Miguel Moreira", revela.

Moreira, de 33 anos, nasceu na Alemanha mas é filho de portugueses e chegou em setembro ao futebol profissional, acompanhando Hannes Wolf, treinador do Estugarda, de quem foi adjunto nos escalões de formação do Borussia Dortmund.