Carlos Queiroz é um nomes que estão na corrida aos prémios de Melhor Selecionador e Melhor Treinador do Mundo em 2017, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O técnico que lidera os destinos do Irão carimbou, em junho, o apuramento para o Mundial’2018 – tal como aconteceu em 2014 –, que vai disputar-se na Rússia, feito que o ajudou a integrar esta categoria. Além do treinador português, estão também nomeados para o prémio de Melhor Selecionador do Mundo, Hugo Broos, técnico dos Camarões, país que venceu a Taça das Nações Africanas, e Joachim Low, selecionador da Alemanha, aquela que é a campeã do Mundo em título.

No entanto, não é apenas na categoria de selecionador que o técnico de 64 anos se destaca. Carlos Queiroz também está na luta ao prémio de Melhor Treinador do Mundo, tal como Roberto Martinez (Bélgica), Tite (Brasil), Halilhodžic (Japão) e Julen Lopetegui, selecionador espanhol que já liderou o FC Porto.

Com um palmarés recheado, Carlos Queiroz conseguiu o feito de apurar uma seleção para um Mundial pela quarta vez. Tudo começou em 2002, quando apurou a seleção da África do Sul para a prova que decorreu na Coreia do Sul e no Japão – o treinador não marcou depois presença na fase final. Repetiu a experiência em 2010, ao comando da seleção portuguesa – Queiroz apurou Portugal para a competição disputada na África do Sul, mas só depois de bater a Bósnia no playoff de acesso. A terceira qualificação surgiu em 2014, já como selecionador do Irão, o que repetiu agora.

A decisão

A IFFHS premeia os nomes maiores do Mundo do desporto desde 1996 e este ano está previsto que o anúncio dos vencedores aconteça no dia 15 de novembro. A escolha é da responsabilidade de 81 jornalistas especializados de todos os continentes.