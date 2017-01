Tal como no ano passado, causaram sensação nas redes sociais as opções de voto de Carlos Queiroz enquanto selecionador do Irão para os prémios da FIFA , já que o técnico português não votou em Ronaldo para melhor jogador do Mundo , nem colocou Fernando Santos no pódio dos melhores treinadores. Através do Facebook, o português, que já nem é selecionador daquele país asiático, explicou todo o procedimento."Para impedir mal-entendidos, tal como no passado, quero recordar que o selecionador nacional do Irão vota em conjunto com os 16 treinadores da Liga iraniana", explicou, numa publicação feita no seu Facebook, na qual aproveitou para felicitar "os portugueses Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, vencedor e finalista dos prémios de melhor jogador e melhor treinador".

Autor: Fábio Lima