"Leonardo Jardim faz parte daqueles treinadores que têm uma personalidade que não precisa de se vender. Ele 'vende-se' pela qualidade do seu trabalho", acrescentou o experiente técnico, de 64 anos, prevendo que Jardim tem todas as competências e qualidades para cumprir o desejo de treinar um dia em Inglaterra e de ser também selecionador nacional. "Na Premier League, ele tem ainda mais condições para explorar melhor as suas qualidades", frisou.



Carlos Queiroz procurou ainda explicar as razões do sucesso dos treinadores portugueses na atualidade. "Em Portugal, fiz muito nesse sentido ao instalar bases sólidas em termos de formação. Os títulos de campeões mundiais de juniores em 1989 e 1991 foram uma recompensa e permitiram abrir portas aos treinadores portugueses. O que faltava era valorizá-los ao máxima no estrangeiro. Hoje, isso é evidente. Ser treinador português é uma vantagem, pois todos lhes reconhecem qualidades humanas e técnicas para otimizar um grupo de jogadores. Estamos a recolher o que semeamos", concluiu.

O trabalho desenvolvido por Leonardo Jardim no Monaco tem merecido elogios de vários nomes importantes do futebol. O italiano Cesare Prandelli, por exemplo, considerou a equipa monegasca o "toque de frescura desta época europeia", em declarações à revista francesa ‘France Football’, que consultou também Carlos Queiroz. O português garantiu que não ficou surpreendido com os resultados do Monaco esta época e elogiou a personalidade sóbria de Jardim.O antigo selecionador nacional - e técnico responsável pelos títulos de campeão mundial de sub-20 em 1989 e 1991 - mostrou-se ainda honrado com o facto de Leonardo Jardim o ter apontado como modelo. "Não nos conhecemos pessoalmente, mas sigo o trabalho dele com atenção. O que ele conseguiu numa única época em Braga, e depois no Sporting, é incrível. No que me identifico mais com ele é na sua serenidade e competência a gerir o grupo. As equipas dele são sempre muito bem organizadas", disse o atual selecionador do Irão.