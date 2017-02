José Mourinho confirmou esta quarta-feira, após o final do encontro entre o Saint Étienne e o Manchester United, no qual os 'red devils' confirmaram a qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europa, que Michael Carrick and Henrikh Mkhitaryan estão em dúvida para a final da Taça da Liga, que se realiza no próximo domingo."Eu não digo [que não irão jogar]. Eu só digo o que sinto. Com apenas três dias, mesmo tratando-se de lesões menores, creio que não haverá tempo [para recuperarem]", afirmou o técnico português, de 54 anos, assumindo um tom irónico, quando questionado porque motivo não poupou alguns jogadores numa eliminatória que estava praticamente decidida."Podes lesionar-te a sair de casa, podes leionar-te no jardim. Nunca sabes quando e porquê. Há sempre o risco, mas quando alguém fica de fora abre-se uma oportunidade para outro. Obviamente que são jogadores importantes para nós e não ter ambos para a final é complicado", concluiu o treinador do Manchester United.

Autor: João Lopes