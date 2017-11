Ausente dos relvados desde 20 de setembro, Michael Carrick explicou esta sexta-feira o motivo da sua ausência. O médio do Manchester United revelou que lhe foi detetado um problema cardíaco, mais concretamente uma arritmia, que motivou mesmo uma operação para resolver o problema. O veterano jogador garante que está tudo bem e que prepara o seu regresso."Depois de não me ter sentido bem durante a segunda parte do jogo com o Burton, em setembro, realizei uma bateria de testes. O motivo da indisposição foi, afinal, um problema no ritmo cardíaco, que foi bem analisado e que obrigou a uma ablação cardíaca. Voltei a treinar com cautelas enquanto era monitorizado mas sinto-me bem. Quero garantir a todos que estou bem de saúde e de volta aos treinos no duro. Estou a apurar o meu físico e esperando estar novamente à disposição em breve", disse o internacional inglês, de 36 anos, num comunicado.