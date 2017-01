Continuar a ler

O antigo defesa do Sporting deveria ter sido operado apenas no final da época, mas o pequeno problema no joelho começava a condicionar o jogador, pelo que se optou pela intervenção nesta altura.Carriço está parado desde 30 de novembro depois de ter sofrido uma lesão muscular no reto anterior esquerdo, o que o afastou dos últimos cinco jogos dos andaluzes: três do campeonato, um da Liga dos Campeões e outro da Taça do Rei.Como o tempo estimado de paragem para recuperar do problema muscular era semelhante ao do previsto para este tipo de intervenção ao joelho, o Sevilha entendeu antecipar a operação.