Continuar a ler

O descontentamento dos adeptos já tinha sido demonstrado através de cânticos, vídeos ofensivos e protestos nas redes sociais, mas o mais recente episódio revela uma escalada perigosa para o jogador, que tem treinado com a equipa de sub-23, como punição por recusar a jogar.



Este episódio de vandalismo poderá contribuir para acelerar o processo de saída de Payet do West Ham para o Marselha, clube que mais perto está de assegurar a contratação. O descontentamento dos adeptos já tinha sido demonstrado através dee protestos nas redes sociais, mas o mais recente episódio revela uma escalada perigosa para o jogador, que tem treinado com a equipa de sub-23, como punição porEste episódio de vandalismo poderá contribuir para acelerar o processo de saída de Payet do West Ham para o Marselha, clube que mais perto está de assegurar a contratação.

A vida de Dimitri Payet nunca mais foi a mesma desde que o treinador do West Ham, Slaven Bilic, anunciou em conferência de imprensa a vontade do jogador de sair do West Ham. O mais recente episódio desta já longa história teve lugar esta sexta-feira, com o carro do extremo dos hammers a ter sido vandalizado.A viatura, que estava estacionada à porta de casa do internacional francês de 29 anos, terá sido atingida por um tijolo, ficando com um vidro partido, de acordo com vários relatos na comunicação social britânica.