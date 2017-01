Carvajal está perto do regresso à competição. O lateral do Real Madrid, a contas com um problema muscular desde a partida com o Sevilha, a 15 de janeiro, explicou que deve regressar aos trabalhos de forma completa na próxima semana."Estou a trabalhar muito para regressar e esta semana já vou começar a trabalhar, primeiro sem bola e depois com ela. Se tudo correr bem, na próxima terça-feira poderei treinar com a equipa", referiu o defesa, à margem de uma visita a uma escola ligada à Fundação Real Madrid.O jogador espanhol comentou ainda o triunfo de domingo sobre a Real Sociedad, dizendo que foi importante para aumentar distâncias para os perseguidores: "Ontem conseguimos uma vitória muito importante. Vínhamos de um fim de semana no qual os nossos rivais tinham perdido pontos. Conseguimos ampliar a vantagem para os três e agora temos de descansar para preparar o jogo de domingo. Temos uma final em Vigo".

Autor: Luís Miroto Simões