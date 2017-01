Um mal nunca vem só. Uma velha máxima que esta semana o francês Zinédine Zidane parece estar a começar a conhecer. Depois de ter visto a sequência incrível de 40 jogos sem perder chegar ao final - com a derrota por 2-1 diante do Sevilha -, o técnico do Real Madrid soube esta quarta-feira que irá ter de definir as suas equipas para o próximo mês sem a contribuição de Dani Carvajal.O internacional espanhol, de 25 anos, habitual titular nos merengues, sofreu uma lesão muscular nos isquiotibiais, que o obrigará ao referido período de paragem, que o poderá afastar de quase dez encontros da equipa da capital espanhola. O objetivo, segundo o 'AS', passará por recuperar Carvajal a tempo da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, diante do Nápoles, marcada para 15 de fevereiro.

Autor: Fábio Lima