Carlos Carvalhal, treinador do Sheffield Wednesday, saiu, este domingo, e assumiu que a equipa acusou o terceiro golo do rival após ter recuperado de uma desvantagem de dois golos - Lucas João empatou o encontro aos 66 minutos mas o United viria a colocar-se novamente na frente aos 67'."Foi um jogo estranho para nós. Nós recuperamos uma desvantagem de 2-0, com o coração, e o terceiro golo foi um momento muito difícil para nós", analisou o técnico português. A cumprir a terceira temporada ao serviço do clube, Carvalhal considerou que a equipa fez uma exibição abaixo do habitual, naquela que foi a sua segunda derrota no Championship. Ainda assim, realçou a importância dos desafios futuros."Precisamos de nos concentrar nos próximos jogos. A temporada ainda não acabou e precisamos de olhar para o futuro. Cometemos erros que não são habituais na nossa equipa. Foi um jogo importante, claro, mas ainda temos uma maratona pela frente para participar. Temos um jogo para pensar na quarta-feira [frente ao Birmingham, fora] e depois mais um dérbi, no domingo [frente ao Leeds, em casa]", concluiu.