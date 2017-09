Continuar a ler

Os registos de 2015/16 e 2016/17 à 9ª jornada são muito semelhantes aos desta época – ver quadro – e em ambas as épocas completas que treinou os owls, levou o clube ao playoff de subida à Premier League, sendo mesmo o terceiro técnico com maior percentagem de vitórias no Wednesday: 45,69%, só atrás de Vic Buckingham (47,01) e Harry Catterick (55,80).



E é nesta fase mais turbulenta que Carvalhal quer uma resposta da equipa já hoje, frente ao Birmingham. "Temos de jogar concentrados. A época não acabou, é o início. Já não perdíamos há algum tempo e há que olhar o futuro. Os erros dos jogadores são meus. Mas acredito numa forte reação." Os registos de 2015/16 e 2016/17 à 9ª jornada são muito semelhantes aos desta época – ver quadro – e em ambas as épocas completas que treinou os owls, levou o clube ao playoff de subida à Premier League, sendo mesmo o terceiro técnico com maior percentagem de vitórias no Wednesday: 45,69%, só atrás de Vic Buckingham (47,01) e Harry Catterick (55,80).E é nesta fase mais turbulenta que Carvalhal quer uma resposta da equipa já hoje, frente ao Birmingham. "Temos de jogar concentrados. A época não acabou, é o início. Já não perdíamos há algum tempo e há que olhar o futuro. Os erros dos jogadores são meus. Mas acredito numa forte reação."

A derrota caseira no dérbi de Sheffield, no passado domingo, aliada ao facto de ter visto uma fã quase invadir a área técnica para o confrontar, mostrou mais uma vez a Carlos Carvalhal que a sua terceira época ao serviço do Sheffield Wednesday teve um arranque turbulento. E os nervos do técnico ficaram ontem à flor da pele, quando, irritado com a questão de Andy Giddings, da BBC Radio, sobre se o moral e o valor da equipa tinham sofrido um rombo após a derrota no dérbi, Carvalhal tirou do bolso uma nota de 20 libras, amarrotou-a com força e questionou: "Esta nota não continua a ter o mesmo valor? Está amarrotada mas ainda vale 20 libras, não é?"Este episódio foi o resultado de uma cadeia de acontecimentos que começou em agosto, num jogo frente ao Bolton para a Taça da Liga: Carvalhal foi expulso e rumou à bancada mas acabou por ser ‘obrigado’ por um steward a ir para outro lugar, gerando-se uma confusão por o técnico estar a ser agarrado pelo segurança, levando à intervenção de um elemento do Sheffield para o defender. Já em campo, os owls perderam em casa com o rival United –não sucedia desde 18 de fevereiro de 2006 –, mas, analisando os outros arranques de Carvalhal, não há razões para preocupação por parte dos fãs.

Autor: Hugo Neves