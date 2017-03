Ao somar a quarta derrota (duas delas em casa) em seis jornadas, o Sheffield Wednesday arrisca-se a perder este sábado o 6.º lugar - o último que dá acesso ao playoff de subida à Premier League - do Championship, caso o Fulham (tem menos um ponto) empate ou vença frente ao Wolverhampton.Em jogo da 38.ª ronda do 2.º escalão inglês, a equipa orientada por Carlos Carvalhal perdeu por 2-0 na receção ao Reading, rival direto na luta pela subida - está no 4.º posto, agora com mais cinco pontos do que o Sheffield. O francês Kermorgant (13') e o romeno Adrian Popa (90'+5) fizeram os golos do encontro.A única boa notícia para Carlos Carvalhal - que conquistou apenas quatro pontos nos últimos seis jogos - é a recuperação de Marco Matias, que ainda não fez qualquer jogo oficial esta época mas já esteve no banco no encontro desta sexta-feira. O também português José Semedo ficou igualmente no banco.