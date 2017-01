Continuar a ler

Tarde azeda para o Norwich que com Ivo Pinto e Nélson Oliveira a titulares saiu derrotado, por 2-1, no jogo com o Roterham. O avançado, de 25 anos, foi expulso ao minuto 18’, e os canários somaram a sua nona derrota nas últimas 13 jornadas do Championship,ocupando agora a 11ª posição. Na deslocação a casa do Birmingham, o Notthingham Forest ,que fez alinhar Hildeberto Pereira, cedido pelo Benfica, e Licá de início, alcançou um nulo. O Forest é 20º com 27 pontos e ainda não venceu em 2017.



No Wolverhampton-Aston Villa, o triunfo sorriu à equipa da casa, que alinhou com a dupla de extremos lusos Hélder Costa, cedido pelo Benfica, e Ivan Cavaleiro de início. O Wolves segue na 16ª posição com 21 pontos. Tarde azeda para o Norwich que com Ivo Pinto e Nélson Oliveira a titulares saiu derrotado, por 2-1, no jogo com o Roterham. O avançado, de 25 anos, foi expulso ao minuto 18’, e os canários somaram a sua nona derrota nas últimas 13 jornadas do Championship,ocupando agora a 11ª posição. Na deslocação a casa do Birmingham, o Notthingham Forest ,que fez alinhar Hildeberto Pereira, cedido pelo Benfica, e Licá de início, alcançou um nulo. O Forest é 20º com 27 pontos e ainda não venceu em 2017.No Wolverhampton-Aston Villa, o triunfo sorriu à equipa da casa, que alinhou com a dupla de extremos lusos Hélder Costa, cedido pelo Benfica, e Ivan Cavaleiro de início. O Wolves segue na 16ª posição com 21 pontos.

Na 26ª jornada do Championship, o segundo escalão do futebol britânico, o Sheffield Wednesday orientado pelo português Carlos Carvalhal recebeu e venceu o Huddersfield Town por 2-0. Sem jogadores portugueses no onze, os golos surgiram apenas na segunda parte por intermédio de Wallace aos 54’ e aos 90’+2 por Forestieri. Com este resultado o Sheffield fixou-se no 6º lugar do playoff de subida somando mais cinco pontos que o Derby County (7º), derrotado nesta jornada, e reduzindo para um ponto a distância para o Reading (5º), também derrotado.