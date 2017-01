Continuar a ler

"Creio que é um sinal muito positivo. [José] Mourinho é a grande bandeira de todos os treinadores portugueses em todo o mundo. Quando vêm mais treinadores para cá, evidentemente que é uma satisfação. A vinda do Marco Silva é um bom sinal também, ainda por cima para um clube da Premier League", declara, à Lusa, o técnico do Sheffield Wednesday.De acordo com Carlos Carvalhal, o trabalho de um treinador no estrangeiro não o representa apenas a si, individualmente, mas também toda a classe portuguesa."Estamos a tentar fazer o nosso trabalho e temos a consciência que este é um país com grande visibilidade. Todo o Mundo vê os nossos jogos, o que acarreta também uma grande responsabilidade, porque, no fundo, representamos os treinadores portugueses", esclarece.O técnico espera, por isso, contribuir para a entrada de mais compatriotas no competitivo futebol inglês com o seu sucesso no Sheffield Wednesday."Quanto melhor nós fizermos, mais portas vamos abrir no futuro. Esse é também um desígnio meu e dos meus colegas quando emigramos, fundamentalmente quando estamos no país do futebol", remata Carvalhal.O Sheffield Wednesday ocupa atualmente o sexto lugar do Championship, com 45 pontos em 27 jogos, menos 15 do que o líder Brighton & Hove Albion (60/27).Já o Hull City, de Marco Silva, está no 19.º posto da Premier League, com 16 pontos em 22 encontros, enquanto o Manchester United, de José Mourinho, figura na sexta posição, com 41 pontos, menos 14 do que o líder Chelsea.