A Record, o treinador explicou o que aconteceu: "Realmente fui expulso com o Aston Villa. O Sasso fez um tackle mas não acertou no adversário, porque este saltou, isso é uma verdade. Na altura dirigi-me ao quarto árbitro e ao auxiliar, que tiveram a mesma visão que eu, porque o lance foi em frente a nós, e disse-lhe para explicar ao árbitro que o Sasso não tinha feito qualquer falta e que ele poderia eventualmente alterar a sua decisão. Mas de forma correta".



Carvalhal conta ainda o que aconteceu no final do jogo: "Meia hora depois do apito final podemos ir falar com os árbitros e eu fui lá falar com ele. Os auxiliares confirmaram que a minha conduta tinha sido muito boa até ao momento e que naquele lance não tinha sido incorreto com ninguém. O que me explicaram é que tinha sido expulso por ter saído uns dois metros da área técnica. E por isso o castigo foi o mínimo possível, nenhum jogo de castigo e a multa mínima".

O técnico Carlos Carvalhal, expulso na partida da última jornada do Championship, diante do Aston Villa, não está afinal sujeito a qualquer processo disciplinar. O treinador do Sheffield Wednesday não apanhou qualquer jogo de castigo, embora esteja sujeito ao pagamento de uma multa no valor de 2.300 euros.Na altura da expulsão, que aconteceu logo depois de um dos seus jogadores, Sasso, ter visto o vermelho, ficou a ideia de que Carvalhal tinha tido comportamento incorreto para com o árbitro. A avaliar pelo castigo, não terá sido bem assim. De tal forma que poderá sentar-se no banco já esta sexta-feira, no importante jogo com o Reading.

Autor: Miguel Pedro Vieira