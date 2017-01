O Sheffield Wednesday, orientado por Carlos Carvalhal, perdeu em casa do Brighton, novo líder do Championship (tem mais dois pontos do que o Newcastle), por 2-1, mas a equipa do técnico português mantém o 6.º lugar no 2.º escalão inglês.A equipa de Chris Hughton marcou primeiro, por Knockaert (34'), mas permitiu o empate na sequência de um autogolo de Dunk, aos 45'. Na segunda parte, já com um jogador a menos - Murray foi expulso aos 64' - voltou à vantagem com novo golo de Knockaert (85’).Nos últimos minutos, Carvalhal viu também dois jogadores do Sheffield Wednesday a serem expulsos: Fletcher (89') e Hutchinson (90'+5) por acumulação de cartões amarelos.