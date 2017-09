Continuar a ler

No entanto, o Sheffield United voltaria a marcar Mark Duffy (67') e Leon Clarke (77'), garantindo um triunfo que lhe permite subir ao 4.º posto, com 18 pontos, menos dois que o trio da frente (Leeds United, Wolverhampton e Cardiff City). Já o Wednesday segue no 10.º lugar, com 13 pontos.

O Sheffield Wednesday, comandado por Carlos Carvalhal, desiludiu os seus adeptos este domingo ao perder em casa no dérbi com o Sheffield United, que venceu por 4-2 na visita a Hillsborough, na 9.ª jornada do Championship (2.º escalão inglês). O português Lucas João ainda marcou pelos anfitriões, mas não evitou o pesado desaire.A equipa do técnico português não perdia para o campeonato desde a ronda inaugural (tombou por 1-0 em Preston), mas não poderia ter entrado pior no jogo de hoje: aos 15' já tinha dois golos de desvantagem, marcados por John Fleck (3') e Leon Clarke (15'). Ainda assim, a equipa da casa reagiu bem e chegou ao empate, através de Gary Hooper (45'+2) e de Lucas João, que entrou ao intervalo, estreando-se a marcar aos 65', naquele que foi o seu primeiro jogo no campeonato esta época.