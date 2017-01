Continuar a ler

"Neste momento, estamos no sexto lugar. Se o campeonato terminasse nesta altura, terminaríamos numa classificação idêntica à do ano passado, mas com mais pontos. O campeonato está também mais competitivo, estamos muito próximos do terceiro e quarto lugares, mas estamos ainda a meio de um campeonato que é muito duro", revela à Lusa o técnico.Sublinhando, apenas, o compromisso de "fazer o melhor possível", Carlos Carvalhal assinala o poderio da concorrência, destacando os mecanismos financeiros que fazem a diferença entre quem sobe e quem fica pelo caminho."As equipas potencialmente melhor preparadas são aquelas que descem de divisão, porque, além dos jogadores que trazem, têm um 'budget' muito mais alto do que os outros e têm um 'paraquedas' de 25 ou 30 milhões de libras que a Liga dá para que o clube não tenha dificuldade na transição para o Championship", começa por explicar o treinador do Sheffield Wednesday.Assim, na ótica do técnico português, "Newcastle, Aston Villa e Norwich são os grandes candidatos", aos quais se juntam ainda Brighton, Derby County e uma terceira linha de formações, onde estão os seus owls."Depois, há outras equipas que têm potencial, embora não tenham estas capacidades financeiras, como é o caso da nossa equipa, do Leeds, do Fulham, do Huddersfield e de outras equipas. São equipas que têm um potencial muito idêntico ao nosso e no final duas irão subir diretas e quatro vão disputar o playoff", sentencia.Na época transata, o Sheffield Wednesday acabou por perder a final do playoff de subida para o Hull City, atualmente orientado pelo compatriota Marco Silva. Questionado sobre o que faltou para ser feliz no final da última temporada, Carvalhal aponta a resposta na direção da competência nesse encontro."Faltou no último jogo sermos mais competentes do que o Hull City. Tínhamos feito dois bons jogos com eles anteriormente, mas naquele jogo eles tiveram uma ligeira superioridade sobre nós e acabaram por vencer bem o jogo. Faltou-nos ter mais capacidade do que eles. Apenas isto", remata.