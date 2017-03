Há um português entre os candidatos a suceder a Luis Enrique no Barcelona: nada menos que Vítor Pereira. O nome do atual treinador do 1860 Munique surge em algumas casas de apostas britânicas como possibilidade para substituir o atual técnico dos catalães, que anunciou na quarta-feira que iria deixar o Barça.

Há várias dezenas de nomes referidos pelas casas que abriram apostas para a sucessão de Luis Enrique. Com as odds mais baixas, e portanto visto como maior favorito, está Jorge Sampaoli, argentino que comanda atualmente o Sevilha.

Como se pode ver na tabela do site especializado Oddschecker, Vítor Pereira surge na segunda metade da tabela e apenas referido por duas casas, que lhe dão odds de 34 e 41, respetivamente. Uma prova de que não é um nome muito forte.



Veja na imagem abaixo todos os candidatos ao banco do Barcelona e quanto 'paga' cada nome. Os candidatos ao banco do Barcelona

Autor: Sérgio Krithinas