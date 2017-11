Continuar a ler

Maldição?



Refira-se que o plantel do Liverpool tem um passado recheado de ataques deste género. O mais recente foi o brasileiro Roberto Firmino, que no ano passado viu a sua casa ser assaltada, num furto no qual lhe roubaram objetos avaliados em 78 mil euros. Na altura, abalado pelo sucedido, o avançado até se mudou com a sua família para um hotel.

Sadio Mané e Dejan Lovren não foram utilizados por Jürgen Klopp na quarta-feira, diante do Maribor, mas como manda a 'tradição' foram a Anfield apoiar os restantes colegas, que acabaram por conseguir um triunfo já esperado por 3-0 . A noite foi então de festa para os reds, que estão perto do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas para os dois jogadores que referimos acima... nem tanto.É que, ao mesmo tempo que estavam nas bancadas a torcer pelos companheiros, as suas casas estavam a ser alvo dos amigos do alheio. A de Mané foi mesmo assaltada, ao passo que a de Lovren só não viu ser consumado o furto porque uma vizinha detetou uma presença estranha e conseguiu afugentar o assaltante. Por agora a imprensa inglesa não revelou qual o valor de eventuais objetos que tenham sido roubados da casa do avançado senegalês.

Autor: Fábio Lima