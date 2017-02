Casremiro recusa que o golo apontado esta quarta-feira no Estádio Santiago Bernabéu, que confirmou o triunfo, por 3-1, do Real Madrid sobre o Nápoles, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, tenha sido obra do acaso. Garante o médio brasileiro, que já representou o FC Porto, que este é um lance muito ensaiado em Valdebebas."É uma coisa que tenho treinado muito, a jogada foi feliz e graças a Deus saiu bem. Todos os dias o treinamos, porque, principalmente eu, tenho que avançar e rematar de fora da área", assegurou o médio do Real Madrid que, apesar da vantagem de dois golos, não dá ainda como fechada a questão do apuramento para os quartos-de-final."Sabemos que lá [no Estádio San Paolo, em Nápoles] são perigosos. Demomonstraram aqui que jogam bem, há que ter seriedade e tranquilidade. Ainda falta muito", alertou o futebolista brasileiro dos merengues.

Autor: João Lopes