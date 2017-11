Casemiro sublinhou ainda a influência que o avançado tem no escrete canarinho. "É muito importante para nós e temos de o aproveitar porque é um grande jogador. É sempre importante ter um pouco de carinho. Neymar tem pessoas ao seu lado que o ajudam muito. Está entre os melhores jogadores do Mundo", acrescentou o médio.

O médio Casemiro é companheiro de equipa de Neymar na seleção brasileiro e não esconde que gostaria também de o ser no clube. O antigo jogador do FC Porto garantiu mesmo que o craque que trocou o Barcelona pelo PSG no passado verão seria "bem-vindo" no Real Madrid."Neymar é um craque. Sabe o que faz, é um grande jogador e será sempre bem-vindo no Real Madrid. Gostava que viesse, mas ele está feliz no seu clube. Estou sempre a brincar com ele e já falei com ele acerca da sua possível vinda para o Real Madrid", adiantou o centro-campista dos merengues em declarações à rádio espanhola Cadena Cope.