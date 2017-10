Continuar a ler

A presidente da câmara considerou que a possível suspensão do jogo por razões de segurança era "uma ideia ridícula" e que "não há que temer nenhum tipo de problema nesse sentido".



Delfí Geli tem o mesmo tipo de discurso e admite que o Girona-Real Madrid "se jogará com toda a normalidade" e que "será uma festa do futebol".



"O que as pessoas querem é desfrutar deste ano na primeira divisão e ver a sua equipa jogar contra o Real Madrid", disse.



O parlamento regional catalão (Parlament) aprovou hoje a independência da Catalunha , com 70 votos a favor, 10 contra e dois votos em branco.Pouco depois, o senado de Espanha autorizou, por maioria absoluta, o governo de Madrid a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da região. A presidente da câmara considerou que a possível suspensão do jogo por razões de segurança era "uma ideia ridícula" e que "não há que temer nenhum tipo de problema nesse sentido".Delfí Geli tem o mesmo tipo de discurso e admite que o Girona-Real Madrid "se jogará com toda a normalidade" e que "será uma festa do futebol"."O que as pessoas querem é desfrutar deste ano na primeira divisão e ver a sua equipa jogar contra o Real Madrid", disse.

Marta Madrenas, presidente da câmara de Girona, e Delfi Geli, presidente do clube local, consideram que não há qualquer problema em manter agendado o jogo de domingo com o Real Madrid.Em declarações à TV3, Madrenas considera que "em Girona, como em toda a Catalunha, as pessoas são absolutamente cívicas e responsáveis", pelo que não antevê problemas relacionados com a situação política na região, depois da declaração de independência.

