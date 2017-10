Continuar a ler

Na pequena entrevista agora divulgada, o uruguaio elegeu ainda Chiellini como o melhor defesa que já defrontou, sublinhou que gostaria de jogar a defesa central se não fosse avançado e que o melhor jogador da história é... o argentino Maradona.

Edinson Cavani assegura que o italiano Marco Verratti, seu companheiro no Paris Saint-Germain, é o melhor jogador com quem já alinhou. Num vídeo sob o título "#MinutoCeleste", divulgado pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) nas redes sociais, Cavani 'esqueceu' assim um dos seus mais recentes companheiros de equipa na capital francesa: Neymar., tendo discutido a marcação de um penálti frente ao Lyon, em jogo a contar para a Ligue 1,quando foram separados por Thiago Silva e Marquinhos. As demonstrações de tréguas já foram visíveis dentro das quatro linhas, mas o problema, assegura a imprensa francesa, parece não estar ainda ultrapassado.