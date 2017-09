Continuar a ler

Cavani assegurou, por outro lado, que procura ajudar na adaptação de Neymar ao novo clube. "Ele acabou de chegar e vai seguramente destacar-se cada vez mais. Nós, como sempre disse desde o primeiro momento, demonstramos total disposição para que ele se possa adaptar da melhor forma. Creio que isso é evidente, porque vê-se perfeitamente que este se está a adaptar rapidamente", acrescentou o avançado.



Recorde-se que, no encontro de domingo com o Lyon, Cavani recusou ceder a bola a Neymar para a marcação de um penálti aos 78', acabando por ser o uruguaio a rematar para defesa do português Anthony Lopes. Antes, aos 57', fora Dani Alves a retirar a bola a Cavani e a cedê-la a Neymar para que este cobrasse um livre, perante os protestos do companheiro de equipa.

O encontro entre o PSG e o Lyon, que os parisienses venceram por 2-0, ficou marcado por duas situações - antes da marcação de um livre e de um penálti - que deixaram entender que a relação entre Cavani e Neymar não será a melhor, mas o avançado uruguaio garantiu esta segunda-feira que não existe qualquer problema entre ambos."Isso são coisas que criam. Não sei porque criam todas essas histórias. Na verdade creio que, às vezes, são situações normais, coisas que acontecem no futebol. Trata-se de uma história da qual tomei conhecimento agora ao conversar com o meu irmão. As pessoas dizem que o Cavani não deixa marcar penáltis e que há um problema com Neymar. A verdade é que não existe qualquer problema", afirmou o goleador uruguiao do PSG em declarações à Radio Universal, do seu país.