O Paris SG vive um bom momento - lidera a Ligue 1 com mais 4 pontos do que o Monaco e só conhece vitórias na Liga dos Campeões, estando já apurado para os oitavos de final - e o trio MCN tem estado em destaque. Contas feitas, Kylian Mbappé, Neymar e Edinson Cavani marcaram 34 dos 58 golos que a turma parisiense já marcou esta época. Ainda assim, o avançado uruguaio realça que a equipa não se resume aos três homens da frente."Temos estilos diferentes e isso permite-nos jogar de formas distintas. Isso ajuda ao bom funcionamento da equipa. Muitas pessoas falam de Cavani, Neymar e Mbappé, mas os outros jogadores ajudam-nos a fazer o que queremos. Não nos podemos esquecer dos nossos colegas. Do guarda-redes aos outros colegas, todos ajudam. Não é apenas sobre os avançados, mas sim sobre toda a equipa", lembrou Cavani, ao site Goal.