Al-Khelaifi, segundo a mesma fonte, terá também enviado emissários para convencer Neymar a desistir da ideia de marca penáltis, sugerindo ao "rei da equipa" para que deixasse essa tarefa para o 9. O internacional brasileiro não terá aceite a argumentação...



O choque aconteceu há uma semana, quando os dois jogadores entraram em disputa por causa da marcação de um penálti, em jogo a contar para a Ligue 1, frente ao Lyon, sendo que a situação chegou a tomar proporções bem mais graves, com os jogadores a chegarem quase a vias de facto no balneário, caso que só serenou com a intervenção de Thiago Silva e Marquinhos. Al-Khelaifi, segundo a mesma fonte, terá também enviado emissários para convencer Neymar a desistir da ideia de marca penáltis, sugerindo ao "rei da equipa" para que deixasse essa tarefa para o 9. O internacional brasileiro não terá aceite a argumentação...

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, ofereceu 1 milhão de euros ao uruguaio Edinson Cavani para este deixar de marcar os penáltis e ceder o 'lugar' a Neymar.A notícia, avançada esta segunda-feira pelo jornal espanhol 'El País', dá conta que Al-Khelaifi, presidente do emblema francês, terá enviado um intermediário com a proposta a Cavani, sendo que o jogador respondeu que não lhe interessava o dinheiro e que se o clube queria pagar-lhe mais, não se iria opôr, mas que ia continuar a bater os penáltis, pois já trabalha no PSG há quatro anos, era o terceiro capitão e ganhou o estatuto de forma digna.