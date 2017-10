Cavani marcou com assistência de Neymar e teve direito... a abracinho

Adeptos do PSG gritam por Cavani e assobiam Neymar na altura de marcar o penálti

Edinson Cavani, concentrado com a seleção do Uruguai, abordou novamente a polémica com Neymar para encerrar de fez com o tema. O avançado do PSG diz que "são coisas do futebol" mas que já está tudo sanado."São coisas de futebol. Situações que às vezes não são tão grandes como as fazem parecer. Que se resolvem no balneário. Tudo tem solução. Já está tudo resolvido. O importante é todos lutarmos pelo mesmo objetivo", afirmou Cavani, que recorde-se no passado dia 19 de setembro no jogo entre o PSG e o Lyon desentendeu-se com Neymar que quis cobrar um penálti.Entretanto, as pazes entre os dois jogadores já tinham sido feitas em campo, no último fim de semana quando Neymar marcou de penálti na vitória do PSG ao Bordéus, por 6-2