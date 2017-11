Cavani foi determinante na vitória do PSG frente ao Nantes (4-1), ao marcador dois golos, e no final não fugiu às perguntas sobre as polémicas com Neymar.O uruguaio confirmou que Neymar "marcará o próximo penálti" e que decisão partiu de Unai Emery. E quanto à relação com o jogador brasileiro foi muito claro. "Neymar tem os seus companheiros de seleção e é um jogador de sucesso, que sabe como enfrentar a pressão. Não precisamos de ser amigos mas em campo ajudamo-nos", referiu.O PSG lidera o campeonato francês com 35 pontos ao fim de 13 jornadas, tendo seis de vantagem sobre o Monaco, treindor por Leonardo Jardim.