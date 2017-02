Depois de ter conduzido a seleção brasileira a um inédito triunfo no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos, na competição realizada no Rio de Janeiro em 2016, Rogério Micale não resistiu ao recente fracasso no Campeonato Sul-Americano de Sub-20 e foi demitido pela CBF pouco mais de seis meses depois de ter conquistado o ouro olímpico.



Ao falhar o apuramento para o Mundial da categoria - o Brasil terminou em 5.º lugar (apuravam-se os quatro primeiros) num grupo com seis equipas -, o técnico foi afastado esta segunda-feira do cargo, à semelhança de Erasmo Damiani, coordenador das seleções jovens canarinhas.





Continuar a ler

Micale assumira o comando da equipa de sub-20 em maio de 2015, sucedendo a Alexandre Gallo, que foi demitido nas vésperas do Mundial da Nova Zelândia. Nesta competição chegou mesmo à final, na qual perdeu com a Sérvia. Depois, nos Jogos Olímpicos, conduziu o Brasil à vitória, batendo a Alemanha no desempate por penáltis (5-4) na final. Micale assumira o comando da equipa de sub-20 em maio de 2015, sucedendo a Alexandre Gallo, que foi demitido nas vésperas do Mundial da Nova Zelândia. Nesta competição chegou mesmo à final, na qual perdeu com a Sérvia. Depois, nos Jogos Olímpicos, conduziu o Brasil à vitória, batendo a Alemanha no desempate por penáltis (5-4) na final. Agora, caberá a Edu Gaspar, atual coordenador das seleções da CBF, encontrar os substitutos. O antigo lateral esquerdo Sylvinho - que brilhou no Arsenal e no Barcelona -, atual adjunto de Tite na seleção principal, é apontado como o favorito a suceder a Rogério Micale.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil