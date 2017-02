Continuar a ler

O internacional português quer voltar a conquistar uma taça, algo que já foge ao Southampton desde 1976, ano em que venceu a Taça de Inglaterra. "Estes são o tipo de jogos que nos fazem mais fortes enquanto jogadores, fazem-nos estar mais preparados para embates onde a pressão é maior e disputar outra final em menos de um ano faz-me sentir bem", afirmou o ex-



Não faltaram elogios à equipa de José Mourinho, que será o adversário na final de domingo. "O Manchester United tem grandes jogadores e uma grande equipa orientada por um grande treinador. Vamo-nos preparar para o jogo e acreditar no que fazemos. Temos jogadores que podem fazer a diferença", concluiu. O internacional português quer voltar a conquistar uma taça, algo que já foge ao Southampton desde 1976, ano em que venceu a Taça de Inglaterra. "Estes são o tipo de jogos que nos fazem mais fortes enquanto jogadores, fazem-nos estar mais preparados para embates onde a pressão é maior e disputar outra final em menos de um ano faz-me sentir bem", afirmou o ex- Sporting que chegou a Inglaterra no verão de 2015 por 5,5 milhões de euros

A 10 de julho de 2016, Cédric Soares, 25 anos, viveu um momento inesquecível na carreira ao ter jogado a final do Euro'2016 que coroou Portugal como campeão da Europa. No próximo domingo voltará a competir numa final, desta feita a da Taça da Liga inglesa que irá opôr o Southampton ao Manchester United de José Mourinho."Ter jogado a final do Euro 2016 foi muito importante para mim e para a minha carreira. É um jogo do qual me vou lembrar sempre", disse o lateral-direito ao site oficial dos saints.