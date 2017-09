Continuar a ler

A vantagem para o Celta de Vigo chegou só aos 76', pelo dinamarquês Daniel Wass, mas, aos 86', Juanpe igualou novamente a partida.



O ponto conquistado permite ao Girona subir provisoriamente à 15.ª posição do campeonato.



O Celta de Vigo subiu esta sexta-feira, provisoriamente, ao 11.° lugar da Liga espanhola, apesar do empate caseiro com o Girona por 3-3 , em jogo inaugural da 7.ª jornada.A partida chegou aos 16 minutos já com as equipas empatadas a duas bolas (Pione Sisto e Max Gomez marcaram para os da casa, aos 8' e 16', enquanto Portu e Stuani responderam aos 10' e 14').

Autor: Lusa