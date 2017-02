Em grande na Liga ucraniana - já com uma vantagem de 13 pontos para o segundo classificado -, o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca parece apostado em transportar o bom momento para as provas europeias. Esta quinta-feira, na 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa, na sempre complicada visita ao Balaídos, os ucranianos bateram o Celta de Vigo por 1-0 e asseguraram uma importante vitória na luta pelo apuramento.Um triunfo conseguido graças ao tento solitário do argentino Gustavo Blanco, apontado aos 26 minutos, num palco onde, por exemplo, esta temporada já lá perdeu o Barcelona, por 4-3. De resto, de referir que o Shakhtar Donetsk, com este resultado, amplia para mais de meio ano sem perder, num total de 26 jogos seguidos sem ser derrotado.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima