A 2.ª mão disputa-se na próxima quarta-feira, dia 08 de fevereiro, no estádio Mendizorroza.



Na 1.ª mão da outra meia-final, disputada na quarta-feira, o Barcelona foi ao Vicente Calderón vencer o At. Madrid por 2-1, disputando-se a 2.ª mão na próxima terça-feira, em Camp Nou.

O Celta empatou esta quinta feira sem golos na receção ao Alavés, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, num jogo disputado sob chuva intensa e dominado pela equipa galega.As melhores oportunidades de golo pertenceram à equipa de Vigo, em particular na segunda parte, durante a qual dispôs de duas oportunidades soberanas de marcar, a primeira aos 66 minutos, num remate de Iago Aspas à barra, e a segunda por Tucu Hernández, cujo remate foi desviado pelo guarda-redes do Alavés, Fernando Pacheco, para o poste.

Autor: Lusa