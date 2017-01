Continuar a ler

"Este recorde é uma grande honra e algo brilhante, considerando a história do clube. A nossa ideia é continuar assim. Tento focar-me naquilo que podemos controlar, que é treinar e jogar. Os jogadores podem garantir que nunca falei no assunto, pois já há pressão suficiente. É um feito incrível", referiu o antigo técnico do Liverpool após o triunfo deste domingo. Com 22 pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor - o rival citadino Rangers - em 22 jornadas da liga escocesa cumpridas, o Celtic está bem lançado para mais um título, que será o 48.º da sua história (6.º seguido). Razões mais do que suficientes para Brendan Rodgers estar satisfeito com a equipa.

Sem surpresa, o Celtic somou este domingo mais uma vitória, goleando (4-0) o Hearts, e aumentou para 27 a série de jogos sem perder a nível interno esta época. Um feito que permitiu ao conjunto orientado por Brendan Rodgers ultrapassar o histórico recorde do clube, 50 anos depois dos Lisbon Lions - nome pelo qual ficou conhecida a equipa que conquistou a Taça dos Campeões de 1966/67 na final disputada em Lisboa - terem somado 26 encontros sem derrotas na Escócia.Frente ao Hearts, Scott Sinclair destacou-se com um bis (77' e 90'+1 pen.), enquanto Callum McGregor (29') e Patrick Roberts (80') completaram a goleada, naquele que foi o 17.º triunfo consecutivo dos católicos de Glasgow no campeonato. Incluindo as taças, são 21 vitórias seguidas a nível interno, numa temporada em que o Celtic regista apenas um empate (2-2, na visita ao Inverness, a 18 de setembro) nas competições locais - pelo meio contabiliza, no entanto, cinco derrotas e quatro empates na Liga dos Campeões.

Autor: José Angélico