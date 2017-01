O Celtic soma e segue na liga escocesa. Ao vencer, esta quarta-feira, o St Johnstone, graças a um golo solitário do defesa Boyata (72'), a equipa orientada por Brendan Rodgers somou o 16.º triunfo seguido no campeonato e aumentou para 26 o número de jogos oficiais consecutivos sem perder a nível interno numa temporada, igualando um recorde do clube com... 50 anos.Desde 1966/67, época em que o Celtic fez o pleno - conquistou o campeonato, a Taça da Escócia, a Taça da Liga e ainda a Taça dos Campeões, numa final realizada em Lisboa -, que o clube não tinha um arranque de temporada como o atual. Então, os católicos de Glasgow também só somavam vitórias a nível das competições europeias - ao contrário do que aconteceu esta temporada, pois perdeu três jogos na fase de grupos da Champions -, mas está a fazer melhor a nível interno: dos referidos 26 jogos, venceu 25, empatando apenas um. Já há 50 anos, os 'Lisbon Lions' registavam três igualdades.O triunfo frente ao St. Johnstone assinalou ainda o 400.º jogo do capitão Scott Brown, de 31 anos, ao serviço do Celtic, que aumentou ainda para 22 pontos a vantagem na liderança no campeonato escocês - o rival Rangers é atualmente o segundo classificado, mas o Aberdeen tem um jogo em atraso e pode reduzir a diferença para o líder a... 21 pontos. Isto quando estão cumpridas precisamente 21 jornadas.