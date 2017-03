Continuar a ler

Christian Seifert deu como exemplo alguns países europeus onde diz existir mais incerteza na luta pelos respetivos campeonatos e deixou o desejo de inverter o cenário germânico: "Em Inglaterra, no início da época, cinco clubes têm o objetivo de vencer o título. Em Itália são três. Dois em Espanha. Na Alemanha, nenhum dos outros 17 clubes fala em perseguir o Bayern. Isto vai ter de mudar".Recorde-se que numa entrevista publicada igualmente esta segunda-feira, José Mourinho apontou o dedo ao poderio financeiro do Bayern.Os bávaros, tetracampões, lideram atualmente a classificação da Bundesliga com 62 pontos, mais 13 do que o Leipzig, segundo classificado.