Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, mostrou-se satisfeito com o sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões , que ditou que o 'carrasco' do Benfica irá enfrentar o Monaco orientado por Leonardo Jardim."Foi bom, não nos podemos queixar. No cômputo geral foi bom", afirmou o dirigente do emblema alemão à 'Sky'.